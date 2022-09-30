قال المحلل الاقتصادي عبدالله اليمني القحطاني أن المؤشر العام أغلق أمس الخميس 29 سبتمبر على 11405 ، إغلاقاً مزدوجاً أسبوعي شهري وبشمعة إيجابية عاكسة (hollow candle) .

وأضاف أن هذا يدفع المؤشر لتحقيق أهداف أعلى قد تصل إلى 11530-11749 على الأكثر بشرط التأكيد بإغلاق إيجابي أيضا الأسبوع القادم ثم يتم تحديث الأرقام ، وذلك على المدى المتوسط

أما على المستوى القريب ، لفت “القحطاني” إلى أنه بعد أن أغلق الفجوة عند 11402 متوقع له جني أرباح قد يصل إلى 11217-11096 ومن ثم الارتداد

ومن الناحية الموجية ، قال أنه من المتوقع أن المؤشر حاليا يسير في نمط تصحيحي w.x.y انتهى من w.x وحاليا يسير في y وباذن الله بعد الانتهاء منها راح نشاهد انطلاقات غير مسبوقة في كثير من الشركات لأرقام عالية.