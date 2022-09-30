سعد آل حماد: حصلت الوزارة على المركزين الأول والثاني في فئتين مختلفتين لتمكين المرأة عالمياً (فيديو)

أكد متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد أن الوزارة حصلت على المركز الأول من فئة أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي والمركز الثاني من فئة أفضل مبادرة للاتصال الحكومي لتمكين المرأة على المستوى العالمي.

وقال آل حماد :” فوز الوزارة بالمركز الأول والثاني هو نظير المنهجية المتبعة في التنفيذ والتأثير والنتائج التي وظفناها بجانب التقنية لبلوغ الشريحة المستهدفة من الجمهور والابتكار والرؤى الاستباقية”.

وأضاف “جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمت أكثر من ٥٣ مرشح في ١٩ فئة مختلفة، هذه الجائزة قدم عدد المشاركين فيها أكثر ٦٠٠ ملف من أكثر من ٨٠ جهة من مختلف العالم، قُبل منها فقط ٣٥٠ ملف حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شاركت فيها بملفين “.