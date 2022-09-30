أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم من لا يغض البصر.
وقال الشبل:” يقول الله عزوجل” وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم “، فليس للناظر لما لا يحل له إلا النظرة الأولى بأن تكون بغير قصده ودون ارادته وتكرار النظرة تأثم عليه”.
وأضاف “وكذلك إدامة هذه النظرة بإرادته تأثم عليه، كما أن العين تزني وزناها البصر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق هذا كله أو بكذبه، فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله ويجاهدنفسه”.
توجيه الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل لمن لا يغض البصر ويبين حكم ذلكhttps://t.co/ATEkGtQZcg#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/h7Whsu4QJD
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 30, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً