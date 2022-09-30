أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم من لا يغض البصر.

وقال الشبل:” يقول الله عزوجل” وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم “، فليس للناظر لما لا يحل له إلا النظرة الأولى بأن تكون بغير قصده ودون ارادته وتكرار النظرة تأثم عليه”.

وأضاف “وكذلك إدامة هذه النظرة بإرادته تأثم عليه، كما أن العين تزني وزناها البصر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق هذا كله أو بكذبه، فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله ويجاهدنفسه”.