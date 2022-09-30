أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم من كان مريضا بالمستشفى ولم يصلِ، وما يجب فعله عند خروجه.

وقال الشبل الأولى أن يصل الشخص على حاله، مستشهدا بحديث رسول الله ” صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلي جنب”.

وأضاف ” الصلاة لا ترتفع عن المؤمن مادام عقله يدركه، وهنا يصلي المؤمن على حالة حتى وإن لم يتيسر له الوضوء فليتيمم”.