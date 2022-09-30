أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم من كان مريضا بالمستشفى ولم يصلِ، وما يجب فعله عند خروجه.
وقال الشبل الأولى أن يصل الشخص على حاله، مستشهدا بحديث رسول الله ” صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلي جنب”.
وأضاف ” الصلاة لا ترتفع عن المؤمن مادام عقله يدركه، وهنا يصلي المؤمن على حالة حتى وإن لم يتيسر له الوضوء فليتيمم”.
من كان مريضا بالمستشفى ولم يصلِ، وعند خروجه ماذا يفعل؟
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/Pn1BwlbpU3#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/cJ0RJ2p8HW
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 30, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً