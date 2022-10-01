كشف محمود المهدي طليق الفنانة المصرية منة عرفة، عن سبب انفصالهما، وذلك بعد اتهامها له بالخيانة.

وقال محمود المهدي:” الناس وجهت لي إتهامات بالخيانة، وأنني قمت باستغلال شهرتها”، لافتا:”أكثر شئ وجعني من منة أنها اتهمتني بالخيانة”.

وأوضح أنه كان يفضل الصمت ولكن مع الاستفزازات المتكررة خرجت للدفاع عن نفسي، مشيرا: “أنا حبيت منة جدا واستحملتها أكثر من أي حد مشيرا إلى أنه صعب أرجع لمنة عرفة تاني لأني خسرت كتير جدا بسببها”.

ولفت:” منة عرفة دمرت حياتي و بعت العربية علشانها خدت الفلوس وطلبت الطلاق”، نافيا خيانته لها.