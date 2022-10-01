أعلن مسؤول عسكري في بوركينا فاسو، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي، إقالة رئيس المجلس العسكري بول هنري داميبا، وحل الحكومة الحالية جراء خيانة داميبا لمثل الجيش المتمثلة في إعادة الأمن إلى البلاد، واختياراته المحفوفة بالمخاطر التي أضعفت بشكل متزايد الأجهزة الأمنية.

وقال المسؤول، وكان بجواره أكثر من 10 أفراد من الجيش، إنه تم تعيين النقيب إبراهيم تراوري رئيسا للمجلس العسكري الذي قاد الانقلاب الذي حل الحكومة السابقة في 24 يناير.

ونقل المسؤول عن تراوري الإعلان عن تعليق الدستور، وحل الحكومة، وإلغاء الميثاق الانتقالي.

وأوضح أنه تم فرض حظر تجول من الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 5 صباحا، وإغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر، وقال إن المحادثات جارية لاستعادة الهدوء.