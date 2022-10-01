رصدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، أن “الجيش عزز مراقبته ويحافظ على جاهزيته بالكامل بينما يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة”.

ويعتبر إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصواريخ باليستية هو الرابع خلال أسبوع واحد، وسبقت أن أطلقت 22 صاروخا هذا العام بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ من طراز كروز.

وجاء إطلاق الصواريخ الأخير بعد ساعات من قيام نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بجولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

فيما علقت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، في بيان لها: “نحن على دراية بإطلاق صاروخين باليستيين ونتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بينما قمنا بتقييم أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا لمواطني الولايات المتحدة أو أراضيها، أو للحلفاء”.