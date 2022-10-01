كشفت دراسة أن وباء كورونا يسبّب بعض التغييرات في شخصياتنا.

وجمع باحثون بيانات من أكثر من 7000 شخص وقارن الفريق بين إجابات الأشخاص قبل تفشي الوباء وبعده.

ووجد الباحثون تغيرات ملحوظة في شخصيات المشاركين قبل الوباء وبعده، حيث تراجعت مستويات الانفتاح.