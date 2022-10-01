بالصور.. فتاة تحلق رأسها وتتحدى السلطات الإيرانية

أعلنت شابة عن تحديها للسلطات الإيرانية حيث وقفت حليقة الرأس ودون غطاء شعر من فوق قبر أمها.

وظهرت الفتاة وهى ترتدي الأسود ووشاحا أبيض فوق كتفيها وتقف فوق قبر أمها التي قتلت برصاص الأمن مباشرة خلال إحدى التظاهرات.

وأشعلت صور الفتاة تعاطف العديد الذين أثنوا على موقفها الشجاع للمحاولة بأخذ ثأر أمها.

وشهدت إيران خلال الفترة الماضية سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات؛ تضامنا مع الفتاة مهسا أميني ورفضا لوحشية إيران ضد النساء.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا بعد دخولها في غيبوبة؛ بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية في وقت سابق.