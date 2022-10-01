يقع الكثير من الأشخاص في حيرة عند التفكير في شراء سيارة مستعملة، حيث يعتبر البعض أن تلك المخاطرة كبيرة، لذا نستعرض في هذا التقرير أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة.

بداية يجب تحديد الميزانية المتاحة والتعرف على فئات السيارات التي تتناسب مع تلك الميزانية.

وتتضمن النصائح أيضًا عمل فحص للسيارة والتأكد من أن رقم تعريف المركبة هو نفس الرقم الموجود بأوراق السيارة، مع استشارة متخصص فني.

كما يجب تجربة قيادة السيارة على طريق ممهد وأيضًا طريق وعر، وذلك للتمكن من تحديد حالة السيارة، وكذلك التعرف على حالة المحرك ونظام ناقل الحركة وغيرها من الأمور الأخرى.

علاوة على ذلك أيضًا، يجب التأكد من أن مستندات السيارة سليمة وأن الأرقام الموجودة على المحرك تطابق الأرقام الموجودة على الرخصة والشاسيه.