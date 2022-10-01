الاعداد السابقة للصحيفة
السبت1 اكتوبر

وفاة سائق بسبب شاحنة

منذ 31 دقيقة
0
1118
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    وظائف شاغرة لدى المركز الطبي بينبع الصناعية

    وظائف شاغرة لدى المركز الطبي بينبع الصناعية

    منذ 19 دقيقة
    0
    1110

    وفاة سائق بسبب شاحنة

    منذ 31 دقيقة
    0
    1118
    خالد أبو غانم: الأهلي جمهوره زاد بعد هبوطه

    خالد أبو غانم: الأهلي جمهوره زاد بعد هبوطه

    منذ 36 دقيقة
    2
    1016
    &#8220;الغذاء والدواء&#8221; توجه إرشادات بشأن الملابس الواقية من المبيدات

    “الغذاء والدواء” توجه إرشادات بشأن الملابس الواقية من المبيدات

    منذ 40 دقيقة
    0
    1113
    &#8220;يوتيوب&#8221; يستعد لإطلاق ميزة التعليق الصوتي

    “يوتيوب” يستعد لإطلاق ميزة التعليق الصوتي

    منذ 45 دقيقة
    0
    1014