وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح واحتياطات مرتبطة بالملابس الواقية من المبيدات؛ بهدف الحماية من التعرض لها.

وذكرت الهيئة أنه يجب ارتداء الملابس الواقية للحماية من التعرض للمبيدات، وفي حال انسكاب مبيد على الملابس الواقية ينبغي نزعها، كما يجب ارتداء قميص بأكمام طويلة وسراويل طويلة وحذاء وجوارب وكمامة مخصصة لتطبيق المبيدات ونظارة واقية.

وأكدت على أهمية التأكد من مناسبة مقاس الملابس الواقية من أجل منع حدوث تسرب المبيد إلى الجسم، والتخلص قدر الإمكان من بقايا المبيد العالقة على الملابس الواقية.

وقالت أنه بعد الانتهاء من تطبيق المبيد ينبغي وضع الملابس الواقية في كيس بلاستيكي، ثم غسلها مباشرة، وتغسل الملابس الواقية منفردة، ويجب التعامل مع الملابس الواقية غير النظيفة بارتداء القفازات المطاطية، محذرة من ملامسة أحد قبل الاستخدام، مشددة على غسل الشعر وتغيير الملابس بعد تطبيق المبيدات.

وأشارت إلى أهمية تجنب ارتداء الملابس الواقية غير النظيفة، والتي قد تكون مصدراً للتسمم بالمبيد، وبعد الانتهاء من غسيل الملابس الواقية يجب الحرص على تشغيل الغسالة بدون ملابس أخرى.