يستعد موقع “يوتيوب” لإضافة ميزة التعليق الصوتي إلى الفيديوهات القصيرة على تطبيقه المستحدث “شورتس”.

ويمكن للمستخدم من خلال هذه الميزة إضافة تعليق أعلى مقاطع الفيديو المسجلة من جانبه بكل سهولة ويسر، وهي الميزة التي قدمها “تيك توك” لمستخدميه قبل حوالي عامين كاملين.

وتتضمن تلك الميزة إذا كان الفيديو الخاص بك عن الطهي فيمكنك تضمين دروسًا صوتية في الطهي، أو تقديم ردود فعل على مقاطع فيديو مضحكة أو أخرى تخص نمط روتينك الصباحي.

ومن جانبه، قال فادي رمزي خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن تلك الخاصية جاءت كمحاولة من “يوتيوب” لاستنساخ أهم المميزات التي يقدمها منافسه تيك توك.