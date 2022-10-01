أكد الناقد الرياضي خالد أبو غانم، أن الأهلي أصبح جمهوره أكبر بعد هبوطه.
وقال “أبو غانم” في حديثه: “الأهلي فاز اليوم بالسلة على نادي الاتحاد فكان التفاعل الجماهيري منقطع النظير”.
وأضاف: “الأهلي جمهوره زاد بعد هبوطه خاصة الحضور الجماهيري وتفاعله والإحساس بالمسؤولية”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 خالد أبو غانم :#الأهلي جمهوره زاد بعد هبوطه ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@alghanim70 pic.twitter.com/OZnRgUFV5c
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 30, 2022
هذا مكان الاهلي وجمهوره دوري يلو على شان كذا متفاعلين ويحضرون
هذا مكان الاهلي وجمهوره دوري يلو على شان كذا متفاعلين ويحضرون