أكد الناقد الرياضي خالد أبو غانم، أن الأهلي أصبح جمهوره أكبر بعد هبوطه.

وقال “أبو غانم” في حديثه: “الأهلي فاز اليوم بالسلة على نادي الاتحاد فكان التفاعل الجماهيري منقطع النظير”.

وأضاف: “الأهلي جمهوره زاد بعد هبوطه خاصة الحضور الجماهيري وتفاعله والإحساس بالمسؤولية”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.