كشف المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية، عن توفر شواغر وظيفية للسعوديين (رجال / نساء)، للعمل لدى شركة دار المعدات الطبية والعلمية على عقد التشغيل والصيانة.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تكييف، مُشرف هندسي – معدات طبية، مُشرف هندسي – تكييف، مُشرف هندسي – أعمال مدنية، مندوب مشويات، موظف حريق وسلامة، ملاحظ إلكترونيات، أخصائي مستودعات، مفتش سلامة، فني كهرباء، منسقة سكن، مشرف نظافة، أخصائي تصنيف مواد، سائق.

وأشار إلى أن المزايا والحقوق الوظيفية: رواتب وحوافز مجزية، تأمين طبي للموظف وأفراد عائلته، تعليم الأبناء في مدارس الهيئة الملكية، بينما التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04، عبر نموذج التقديم