تنال السيارات الرياضية الخارقة شعبية كبيرة بين عشاق ومحبي السيارات حول العالم، فيما تستمد سيارة كوينيجسيج ريجيرا قوتها من محرك V8 توين تيربو بسعة 5000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 1100 حصان.

ويأتي ذلك بالإضافة لثلاث محركات كهربائية تعمل جنباً الى جنب لترتفع القوة الاجمالية الى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 404 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد إلى 531 حسب تصريحات الشركة المنتجة لها، فيما تبدأ أسعار كوينيجسيج ريجيرا بـ 3 ملايين دولار وسيقتصر إنتاجها على 80 نسخة فقط.

وترتكز السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت +300 على محرك العلامة الفرنسية بوجاتي الشهير W16 ، والذي يأتي بسعة 8000 سي سي، يستطيع ضخ قوة تصل الى 1578 حصانا، و 1600 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 420 كيلومتر في الساعة، بينما تبدأ أسعارها بـ 3 ملايين و 100 ألف دولار.

وزودت السيارة الخارقة ريماك نيفييرا بأربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنوذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية؛ حيث تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.

وتتوفر السيارة بينينفارينا باتيستا بأربعة محركات كهربائية تضخ معاً قوة تصل الى 1900 حصانا (1417 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر)، وستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة ريماك، وستتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية، بينما سعرها 2 مليون و 200 ألف دولار وسيتم انتاج 150 نسخة فقط منها.