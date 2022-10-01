يعد من الجيد استبعاد بعض الأشياء من النظام الغذائي خلال موسم الرياح الموسمية ، وإلا فقد يكون لها تأثير سيء على الجلد؛ حيث أن شرب الحليب جيد ، لكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤثر على الهرمونات، خاصة في موسم الأمطار ، عندما يكون الهضم بطيئًا نسبيًا بسبب البرودة.

وتؤثر الهرمونات على الجلد بسرعة كبيرة. في مثل هذه الحالة ، لا يوجد تأخير في ظهور حب الشباب والبثور على الوجه عند الإصابة، كما أن الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور ، مما يسبب التهاب الجلد. يمكن أن يسبب أيضًا طفح جلدي.

وهناك متعة في تناول أشياء مثل pakodas تحت المطر مختلفة. ومع ذلك ، فقد ثبت أيضًا في العديد من الدراسات أن الأطعمة المقلية بشكل مفرط يمكن أن تسبب ظهور البثور وإلحاق الضرر بالجلد. في مثل هذه الحالة ، من الأفضل تناول كميات أقل من الأطعمة المقلية وأكثر حارة في موسم الرياح الموسمية.

وتعتبر السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالحديد. إنه ليس مفيدًا للعيون فحسب ، بل إنه يزيد أيضًا من نسبة الهيموجلوبين ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناوله في المطر يمكن أن يؤدي إلى مشكلة حب الشباب.