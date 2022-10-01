شهدت الهند نفوق ما يقرب من 100 ألف بقرة وجاموس؛ وذلك بعد إصابة أكثر من مليوني رأس من الماشية بمرض غامض في الهند.

ويهدد مرض الجلد العقدي ماشية الهند البالغ عددها 300 مليون حيوان، و ينتقل المرض الناجم عن فيروس كابريبوكس عن طريق الحشرات التي تتغذى بالدم مثل “البعوض والقراد والذباب”.

ومن جانبها، أعلنت وزارة تربية الحيوانات، أنه تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في يوليو في ولايتي راجاستان وجوجارات الغربيتين ، وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 250 مقاطعة.



تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيروس يتسبب في نمو الكتل تحت الجلد قبل أن تنفجر العقد وتتحول إلى جروح عميقة تسبب الالتهابات.

