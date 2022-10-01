كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أنها ستحاول إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر مجدداً في نوفمبر المقبل، من دون الإعلان عن موعد محدد لبدء مهمة “أرتيميس 1” التي تأخرت كثيراً.

وأكدت “ناسا” أنها تستعد لإطلاق صاروخ “أرتيميس 1” خلال نافذة الإطلاق التي ستُفتح في 12 نوفمبر وتنتهي في 27 من الشهر نفسه، وسيضع المسؤولون تاريخاً محدداً لمحاولة الإقلاع التالية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن المسؤولون رفضوا حتى الآن إغلاق الباب تماماً أمام محاولة إطلاق الصاروخ في أكتوبر، لكنّ كان لا بد من إعادة “إس إل إس”، وهو أقوى صاروخ صنعته على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي.

ولم يتعرض الصاروخ لأي أضرار، مبينة أن تركيز الجهود على فترة الإطلاق في نوفمبر المقبل سيسمح لموظفي “ناسا” بالعناية بأسرهم ومنازلهم بعد العاصفة.

تجدر الإشارة إلى أن”ناسا” قد أجرت محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية.