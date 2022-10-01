طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بحماية المتظاهرين ومنع إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

وأصدر الكاظمي، توجيها إلى الجيش العراقي بضرورة ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين، مطالبًا المحتجين المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة، مشددًا على عدم استخدام الإطلاقات النارية والسبل غير القانونية في التعامل مع التظاهرات، بحسب “العربية”.

وشدد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.

وأكد على ضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، ومنع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.