كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي في كوناكري ، عن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا، وفتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في نسخة العام 2025.

وصرح موتسيبي لصحافيين إن “سنطلب من كاف تلقي طلبات جديدة لأنه في الوضع الحالي، فإن البنى التحتية والمعدات ليست مهيّأة أو جاهزة للاستضافة في العام 2025 في غينيا”، فيما يعقد “كاف” اجتماعه التنفيذي السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن غينيا غالباً ما تشهد احتجاجات تتخلّلها أعمال عنف. وتندّد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بالتجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن في البلاد وبإفلات المرتكبين من بين عناصرها من العقاب.