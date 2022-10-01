كشف بنك قطر الوطني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمي الوظيفي:

– رئيس الصرافين (Head Teller).

الشروط:

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم.

– خبرة لا تقل عن سنتين كقائد للفريق و 4 سنوات على الأقل كصراف / أمين صندوق داخل مؤسسة مالية ذات صلة.

– خبرة في إدارة الفريق.

– حريص على التفاصيل.

– النزاهة الشخصية وإدارة الذات.

– مهارات العلاقة بين الناس والوعي بمفهوم إدارة المخاطر وممارساتها.

– القدرة على اتخاذ القرارات ومتابعة المبادرات.

مهارات جيدة في حل المشكلات واتخاذ القرار.

– القدرة على العمل مع موظفين من خلفيات ثقافية متنوعة.

وأوضح البنك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع من هنا.