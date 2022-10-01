كشف بنك قطر الوطني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمي الوظيفي:
– رئيس الصرافين (Head Teller).
الشروط:
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم.
– خبرة لا تقل عن سنتين كقائد للفريق و 4 سنوات على الأقل كصراف / أمين صندوق داخل مؤسسة مالية ذات صلة.
– خبرة في إدارة الفريق.
– حريص على التفاصيل.
– النزاهة الشخصية وإدارة الذات.
– مهارات العلاقة بين الناس والوعي بمفهوم إدارة المخاطر وممارساتها.
– القدرة على اتخاذ القرارات ومتابعة المبادرات.
مهارات جيدة في حل المشكلات واتخاذ القرار.
– القدرة على العمل مع موظفين من خلفيات ثقافية متنوعة.
وأوضح البنك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع من هنا.
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