أقدم مغني راب روسي على الانتحار من أجل تجنب تجنيده للقتال في أوكرانيا.

وعثرت الشرطة على جثة الشاب البالغ من العمر 27 عامًابالقرب من مبنى شاهق في شارع كونغرسنايا.

وتفصيلا، كان الشاب يخدم سابقًا في الجيش الروسي وعولج في مستشفى للأمراض العقلية، وهو ما دفعه للانتحار لتجنب الالتحاق بالخدمة العسكرية مرة أخرى.

وقال في مقطع فيديو نشره على “تليجرام”: “إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فأنا لم أعد على قيد الحياة”.

وأكد أنه لا يستطيع تحمل تجنيده للقتال في أوكرانيا، معربًا عن خشيته من أن تتحول التعبئة الجزئية في الجيش إلى تجنيد كامل.