كشفت وزارة العدل عن الخطوات اللازم اتباعها من قبل الأب أو الأم، للتقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها.

وأوضحت الوزارة أنه للتقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها، يتم الدخول عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالية من هنا.

– التقدم بطلب “صحيفة دعوى جديدة.

– اختيار التصنيف الرئيسي “أحوال شخصية”.

– اختيار التصنيف الفرعي دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة”.

– اختيار نوع الدعوى “دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها”.

أما في حال صدور الحكم بالنفقة، وبعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، فيمكن التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي من هنا.