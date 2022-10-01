تعد سيارة تويوتا رايز 2023 في المملكة واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر المقدمة من العلامة اليابانية؛ حيث تجمع السيارة اليابانية بين عدد من المزايا التي تجعلها واحدة من السيارات التي يميل إليها الشباب بشكل عام، ما بين تصميم خارجي عصري ومقصورة متطورة،وأداء يتناسب مع فئتها السعرية.

وتتوفر سيارة تويوتا رايز 2023 في المملكة لدى وكيلها الحصري شركة عبداللطيف جميل، من خلال فئتين فقط بتجهيزات مختلفة، وتتوفر سيارة تويوتا رايز 2023 في السوق السعودي من خلال فئتين بالأسعار التالية: سعر سيارة تويوتا رايز 2023 فئة XLE 63,595 ريال، سعر سيارة تويوتا رايز 2023 فئة لمتد 69,575 ربال

ويعتبر الخيار الأول لمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 87 حصان، وعزم أقصى 113 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة تتابعي متغير CVT مع نظام دفع أمامي، وتبلغ كفاءة استهلاكه للوقود 20.2 كم/لتر.

ويتمثل الخيار الثاني لمحرك مكون من 3 أسطوانات أيضاً لكن سعة 1.0 لتر توربو بقوة 97 حصان وعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة تتابعي متغير CVT مع نظام دفع أمامي، وتبلغ كفاءة استهلاكه للوقود 19.3 كم/لتر.

ويتميز ناقل الحركة المزود بـ 7 سرعات بنطاق أعرض لنسبة التروس وكفاءة أفضل للتسارع القوي والسلس عند السرعة المنخفضة والهدوء والكفاءة عند السرعة العالية مع نظام التحكم في وضعية القيادة «PWR» للتسارع بشكل أسرع.