استعرضت وزارة الصحة أبرز جهود العيادات المتنقلة في تقديم خدماتها الصحية والطبية والتوعوية للمستفيدين في المناطق البعيدة والنائية.

وأوضحت الوزارة أن العيادات المتنقلة تجوب كل المناطق لتصل بخدماتها إلى كل المستفيدين.

كما ذكرت أنها تنقسم إلى عيادات كبيرة وهي تتوافر في المناطق الطرفية للطرق المسفلتة ولعدد أكبر من السكان.

والنوع الثاني هي الصغيرة مخصصة للطرق الممهدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ثم العيادات الخاصة في المناطق الجبلية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد العيادات المتنقلة بلغ 65 عيادة حول المملكة، ويستفيد من كل عيادة منها 40 شخصاً يومياً.