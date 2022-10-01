أعلن متحف قطر الأولمبي والرياضي 3 – 2 – 1 اليوم السبت، أن قميص نجم الكرة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا سيعرض في قطر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

وارتدى “مارادونا” هذا القميص الشهير المثير للجدل عندما أحرز هدفه في شباك مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986.

وارتبط القميص بالهدف المثير للجدل والذي عرف على نطاق واسع بهدف “يد الرب”، وهو معار لدى المتحف في العاصمة القطرية.

وسيكون القميص في مقدمة المعروضات عند افتتاح معرض عالم كرة القدم غدا الأحد والذي يستمر حتى أول أبريل 2023.

تجدر الإشارة إلى أن القميص كان قد بيع خلال مزاد علني في مايو الماضي مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 8.93 مليون دولار.

وكان مارادونا قد أحرز هدفه الشهير في شباك منتخب إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم 1986 في المكسيك عندما كان يرتدي القميص الأزرق رقم 10.