أوضح سليمان الزبن المستشار الاقتصادي والمالي، أن هناك تركز للفرص الوظيفية في المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل بشكل عام.

وتفصيلا، قال “الزبن” في حديثه: “يجب أن تكون البرامج التحفيزية واضحة ولها مردود واضح لأن القطاع الخاص سيستغل أي فرصة لذلك، ورفع مستوى الوظائف بالقطاع الخاص سيجذب السعوديين حتى في المهن الشاقة مثل سائق شاحنة”

وعن توظيف الجنسيات الأخرى، أضاف: “هناك قطاعات كثيرة في سوق العمل تسيطر عليها جنسية أجنبية واحدة، ولكن أرباب العمل ليس لديهم اشكالية في توظيف السعوديين لكن هناك خلل يجب أن يعالج”.

وتابع: “هناك حالات استغلال للعمالة المنزلية بالعمل في القطاع الخاص بسبب الضغط على المقابل المالي، والعقوبة صارت أقوى اليوم وأخرجت ناس كتير من السوق”، بحسب برنامج “يا هلا”.

المستشار الاقتصادي والمالي "سليمان الزبن" يوضح أسباب تركز الفرص الوظيفية في المدن الكبرى، وأسباب الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل بشكل عام @Azzabin@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FkcaUOZTT1 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2022