وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لانهيار جزء من مدرج ملعب في تشيلي، في حادث أدى إلى إصابة عدد من المشعجين.

وشهد استاد مونومنتال في سانتياغو، عاصمة تشيلي، الجمعة، الواقعة المؤسفة خلال تمرين لنادي كولو كولو؛ حيث كانت الأمور تسير على ما يرام، إذ كان المئات من أنصار الفريق يلوحون بأيديهم وأعلامهم، فيما الآخرون يصورون التدريب بهواتفهم الذكية، لكن فجأة وقع الانهيار.

وكشف الفيديو، عن لحظات تداعي حائط كان عليه العديد من المشجعين، ثم اضطربت اللقطات التي كانت تصورها الكاميرا، فيما قيل أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا من جراء الانهيار.