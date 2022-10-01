أوضحت أخصائية مكافحة العدوى، تغريد الصقر، الاشتراطات اللازمة في نشاط الحلاقة الرجالية.

وقالت تغريد الصقر، خلال برنامج “من السعودية” عبر قناة السعودية، أن الإهمال في أحد الأنظمة الموضوعة يحول صالونات الحلاقة من مكان تجميل إلى بؤرة لنقل المرض وبالتالي انتقال العدوى.

وأشارت إلى أن مسببات المرض قد تتراوح بين أشياء يسيطة مثل القمل والأمراض الجلدية والأمراض التنفسية وأمراض أخطر تنتقل عن طريق الدم أو الإيدز.

وأكدت على ضرورة وجود الأدوات ذات الاستخدام الواحد وأن يلتزم الحلاق بالاشتراطات الصحية الشخصية مثل القفازات والكمامة و”المريول” .