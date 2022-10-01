أوضحت أخصائية مكافحة العدوى، تغريد الصقر، الاشتراطات اللازمة في نشاط الحلاقة الرجالية.
وقالت تغريد الصقر، خلال برنامج “من السعودية” عبر قناة السعودية، أن الإهمال في أحد الأنظمة الموضوعة يحول صالونات الحلاقة من مكان تجميل إلى بؤرة لنقل المرض وبالتالي انتقال العدوى.
وأشارت إلى أن مسببات المرض قد تتراوح بين أشياء يسيطة مثل القمل والأمراض الجلدية والأمراض التنفسية وأمراض أخطر تنتقل عن طريق الدم أو الإيدز.
وأكدت على ضرورة وجود الأدوات ذات الاستخدام الواحد وأن يلتزم الحلاق بالاشتراطات الصحية الشخصية مثل القفازات والكمامة و”المريول” .
#من_السعودية | الاشتراطات اللازمة في نشاط الحلاقة الرجالية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/AuzzgZZgBg
— قناة السعودية (@saudiatv) October 1, 2022
#من_السعودية | ضرورة وجود شهادات صحية لدى العاملين في صالونات الحلاقة تثبت سلامتهم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/5EaZsaEIgD
— قناة السعودية (@saudiatv) October 1, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً