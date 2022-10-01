أعرب مقيم من الجنسية الهندية مُحبّ للمملكة عن سعادته وامتنانه لطيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.

ورسم “المقيم” صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله– تقنية التخايط الشبكي النادرة.

وأهداها إلى ‎جامعة المعرفة مشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة.