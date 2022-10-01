أعرب مقيم من الجنسية الهندية مُحبّ للمملكة عن سعادته وامتنانه لطيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.
ورسم “المقيم” صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله– تقنية التخايط الشبكي النادرة.
وأهداها إلى جامعة المعرفة مشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة.
مقيم من الجنسية الهندية مُحبّ للسعودية يُعبّر عن سعادته وامتنانه لطيب الإقامة في المملكة العربية السعودية برسم صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (حفظهما الله) بتقنية التخايط الشبكي النادرة، ويهديها إلى #جامعة_المعرفة مشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، ومعالي الرئيس يُكرِّمه pic.twitter.com/i6hQGirbg2
— جامعة المعرفة (@AlMaarefa) October 1, 2022
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