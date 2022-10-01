أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك:

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية المطروحة هي :

مدير المشروع.

مدير مكتب.

خبير سياسة وتنظيم الطاقة.

رئيس مكتب الشاشة.

أخصائي مجلس.

إرسال مدرس التربية الخاصة.

محلل هيكلة الصفقات.

مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم.

مدير – السياسة والتخطيط.

مدير سكرتارية مجلس الإدارة.

مدير نظم المعلومات الجغرافية (البيئة).

مدير الحضانة والبذور.

مدير أول لائحة الغازات الدفيئة والكربون.

مدير – العلوم والتصاريح والمشاركة التنظيمية.

محلل إستراتيجي.

اخصائي تصميم السكك الحديدية للشحن.

مدير هيكلة الصفقات.

مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات.

المدير التنفيذي لقسم التنقل.

مدير علاقات المستثمرين.

أخصائي أول ، لوائح التنوع البيولوجي والامتثال.

مدير الإدارة القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني.

رئيس قسم البنوك.

رئيس علاقات الضيوف.

قيادة تجربة العملاء.

وظائف أخرى متعددة …

وذكرت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م من خلال الرابط التالي: هنا