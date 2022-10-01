قالت الصحفية النيجيرية، سايي ألاو، أن مواطنها أوديون إيغالو، مهاجم نادي الهلال ، يستطيع تحقيق لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-23، بشرط محافظة فريقه على مستواه الفني القوي.

وأضافت الصحفية في تصريحٍ لـwinwin أن الهلال يسير حتى الآن بُخطى ثابتة خلال الموسم الحالي.

وخلال الموسم الحالي، سجّل إيغالو 3 أهداف مع الهلال في الجولات الأربعة الماضية من بطولة الدوري ، ويحتل وصافة الهدافين بالتساوي مع زميله المالي موسى ماريغا، والأرجنتيني كريستيان خوانكا، محترف الشباب، بينما يأتي في الصدارة مهاجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور، برصيد 4 أهداف.