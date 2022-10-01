تغلب آرسنال على نظيره توتنهام بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم آرسنال بهدف سجله لاعبه توماس بارتي في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل هاري كين لتوتنهام بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة (31) لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأحرز الهدف الثاني لآرسنال خيسوس في الدقيقة (49) قبل أن يضيف زميله شاكا الهدف الثالث في الدقيقة (67).

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 21 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والمتبقي له الجولة الثامنة، فيما توقف رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.