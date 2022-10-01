أكدت استشارية الأورام الدكتورة أم الخير أبو الخير، على أهمية فحص “الماموغرام” في الكشف عن إصابة سرطان الثدي.

وقالت أبو الخير، أن الماموغرام يكشف عن مرض سرطان الثدي قبل حدوثه بسنتين أو أكثر، مشيرة إلى وزارة الصحة توفر الكشف مجانا.

وأوضحت أن الفحص المبكر متوفر في المملكة طوال السنة، وحال اكتشاف المرض يتم الخضوع للعلاج، لافتة إلى أن معظم مستشفيات الحكومة لديهم قسم الرعاية الأولية ويوجد به فحص الماموغرام.