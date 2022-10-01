كشف استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الدريبي يجيب، عن أعراض أزمة منتصف العمر.

وقال الدريبي، إن بعض الأشخاص يمرون من تلك المرحلة مرور الكرام، مضيفت: “لكنها تكون مرحلة أشبه بمراجعة الشخص لما قام به في مرحلة الشباب، فالبعض يشعرون بالرضا، ويكون لديهم مرونة نفسية تكون سبب في انتقالهم من مرحلة عنفوان الشباب إلى مرحلة كبر السن دون أزمات”.

وأضاف: ” تحدث الأزمة إذا كان الإنسان لم يحقق نجاحات ويعتقد أنه يسلم الراية للجيل اللي بعده والبعض يكون صعب عليه التخلي عما كان يفعله في مرحلة الشباب ، فتحدث له أزمة منتصف العمر”.