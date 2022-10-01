حذرت استشارية الحساسية والمناعة الدكتورة نجوى الصاوي من شرب دم الضب، مؤكدة أنه لا يعالج الربو ويشكل خطرا على صحة القلب.

وقالت الصاوي :” بالنسبة للأعشاب قد تكون مفيدة ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل في مثل الكركم ولبان الذكر، حيث يجب الاعتماد فقط على الأدوية ومتابعة الطبيب”.

وأضافت ” بالنسبة لشرب دم الضب أو غيره ممكن أن يتحول لمادة سامة في المعدة حيث يحتوي على نسبة حديد تترسب في القلب فضلاً عن المواد السامة مثل ثاني أكسيد الكربون ممكن أن يؤدي إلى الوفاة “.