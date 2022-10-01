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السبت1 اكتوبر

فيديو..صيدلانية تكشف عن 3 طرق يتم بها غش الأدوية

منذ 1 دقيقة
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كشفت الصيدلانية ميعاد عبدالله عن أبرز طرق الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلانية والتجميل وبعض المكملات الغذائية والفيتامينات.

وأوضحت عبدالله في تصريحات تلفزيونية، أن هناك 3 طرق للغش في تلك المنتجات السابق ذكرها.

وقالت: “أو طريقة للغش قد تكون من خلال نقص فعالية المنتج من خلال أن تكون منتهية الصلاحية أو مخزنة بطريقة غير جيدة”.

وأضافت: “الطريقة الثانية هي وجود اختلاف في طريقة تركيب مكونات الأدوية أو إضافة مكونات غير المنصوص عليها”، وأشارت إلى أن الطريقة الثالثة للغش هي من خلال تقليل الكميات.

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