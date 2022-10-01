فيديو..صيدلانية تكشف عن 3 طرق يتم بها غش الأدوية

كشفت الصيدلانية ميعاد عبدالله عن أبرز طرق الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلانية والتجميل وبعض المكملات الغذائية والفيتامينات.
وأوضحت عبدالله في تصريحات تلفزيونية، أن هناك 3 طرق للغش في تلك المنتجات السابق ذكرها.
وقالت: “أو طريقة للغش قد تكون من خلال نقص فعالية المنتج من خلال أن تكون منتهية الصلاحية أو مخزنة بطريقة غير جيدة”.
وأضافت: “الطريقة الثانية هي وجود اختلاف في طريقة تركيب مكونات الأدوية أو إضافة مكونات غير المنصوص عليها”، وأشارت إلى أن الطريقة الثالثة للغش هي من خلال تقليل الكميات.
ميعاد عبدالله .. صيدلانية تكشف عن أبرز طرق الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلانية والتجميل وبعض المكملات الغذائية والفيتامينات @Mead_oct#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5vJJkk3GrH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 1, 2022
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