أثارت والدة المودل ليان عبدالله، شقيقة مودل روز، قلق متابعيها، بعدما كشفت عن مرور ابنتها بأزمة صحية، طالبة من الجمهور الدعاء لها

ونشرت والدة ليان عبد الله صورة لها من داخل المستشفى من خلال حساب ابنتها الشخصي على تطبيق سناب شات، كشفت فيه عن ما تمر به.

وأرفقت تعليقا على الصورة قائلة : “ربي استودعتك بنتي من أكثر من أسبوع مكتئبة مو بنتي اللي أعرفها

وقالت والدة ليان إنها تمر بأزمة صحية حيث قامت بإعطائها ماء قرأ عليه بعض الآيات لكنها فوجئت بها تعاني من أعراض شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى

وأضافت: “شربتها بالغصب ماء مقري عليه وفجأة تستفرغ وتصارع مثل المجنونة وتقول بموت وطاحت علينا أخذناها الطوارئ دعواتكم لليان