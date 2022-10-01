كشفت الدكتورة فاتنة الطحان، استشارية أشعة الثدي عن السرطان عن أعراض سرطان الثدي المبكرة.

وتتمثل تلك العلامات في شعور المرأة بكتلة بحجم البازيلاء في الثدي وكذلك ملاحظة تغير في الحجم والجلد .

ونصحت “الطحان” بعمل الفحص الذاتي بشكل دوري لاكتشاف الأعراض المبكرة لسرطان الثدي وبالتالي سهولة العلاج.

وعن الفئات المؤهلة لعمل فحص ماموجرام أوضحت أن أي سيدة فوق 30 عاماً تستطيع عمل هذا الفحص ، موضحةً أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يبدأ من عمر 40 عاما حتى فوق الـ 70 عاما.

ولفتت إلى أن واحدة من كل 69 سيدة يبدأ لديها السرطان في عمر الـ40 ، ويفضل أن يكون الفحص سنوياً.

وأكدت “الطحان” أن التعرض لأشعة الماموجرام ليس ضاراً لأن جرعتها خفيفة جدا ولم يثبت إطلاقا أنها تؤدي إلى حدوث السرطان في الثدي أو الغدة الدرقية كما يشاع.

د. فاتنة الطحان : التعرض لأشعة الماموجرام ليس ضار لأن جرعتها خفيفة جدا ولم يثبت إطلاقا أنها تؤدي إلى حدوث السرطان في الثدي أو الغدة الدرقية كما يشاع @Fatina_t#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qLlElkSIng — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 1, 2022

د. فاتنة الطحان : الكشف المبكر عن سرطان الثدي يبدأ من عمر 40 عاما حتى فوق الـ 70 عاما .. وواحدة من كل 69 سيدة يبدأ لديها السرطان في عمر الـ40 @Fatina_t#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OsTiKA9fUV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 1, 2022

د. فاتنة الطحان : لابد من الفحص الذاتي بشكل دوري لاكتشاف الأعراض المبكرة لسرطان الثدي وبالتالي سهولة العلاج@Fatina_t#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bJYZJ2wg1W — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 1, 2022