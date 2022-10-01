قال المحامي فيصل الرميح إن التصوير في الأماكن العامة ليس محظورًا، باستثناء المحتوى الإعلامي غير المصرح به.

وأضاف “الرميح” خلال ظهوره على قناة “الإخبارية” أن المحتوى الذي يتم تصويره يتعلق بعدة جوانب أولها المصور نفسه والجهة التي يتبع لها المصور والأشخاص أو الأشياء التي تظهر في الصورة.

أما من ناحية الشخص القائم بالتصوير يختلف الأمر إن كان إعلاميًّا أو شخصًا عاديًّا كما يرجع الأمر لطبيعة ذلك المحتوى، لافتاً إلى أن الإعلامي عليه الحصول على تصاريح أو إذن للتصوير.

وأشار إلى أن تصوير الإعلان التجاري يتطلب أيضًا الحصول على رخصة للتصوير.