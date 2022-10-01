أكد المستثمر في قطاع التعليم شافي الصقري ، إن طول فترة التصاريح أبرز التحديات التي تواجه التعليم الأهلي الجامعي.

وقال خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: ” التعليم الأهلي الجامعي رافد لا يستهان به، ولدينا 15 جامعة أهلية و24 كلية أهلية وهذا عدد يشجع على الاستثمار لكن هناك بعض المعوقات”.

وتابع: “تصريح أي كلية من 3 إلى 5 سنوات وهذه فترة طويلة جداً” مضيفاً : “وكالة التعليم الجامعي نشطة ماهي مقصرة ولكن وجود إدارات أخرى مجبرين في الموافقات عليها فالتصريح المبدئي من سنتين إلى 3 التصريح يمر على 13 إدارة داخل وخارج وزارة التعليم”.

وأضاف أن لائحة التراخيص التي نعمل عليها في الجامعات والكليات الأهلية وضعت منذ 25 سنة، وشروطها لا تتناسب مع هذا الوقت.

وأردف “الصقري” : “الآن أصبح اختبار الهيئة السعودية هو معيار التوظيف لخريجي كليات التمريض الأهلية أو الحكومية، والكليات الأهلية تفوقت في هذه الاختبارات العام الماضي”.

وواصل : “كثير من الممرضين السعوديين أفضل من غيرهم؛ لكن المشكلة أن بعض المستشفيات ترفض منحهم الثقة على حساب الجنسيات الأخرى”.

مستثمر في قطاع التعليم: لائحة التراخيص التي نعمل عليها في الجامعات والكليات الأهلية وضعت منذ 25 سنة، وشروطها لا تتناسب مع هذا الوقت @necarar@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/V5UIjnhZFT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022

مستثمر في قطاع التعليم: الآن أصبح اختبار الهيئة السعودية هو معيار التوظيف لخريجي كليات التمريض الأهلية أو الحكومية، والكليات الأهلية تفوقت في هذه الاختبارات العام الماضي@necarar@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YlgfiTeHfz — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022

مستثمر في قطاع التعليم: كثير من الممرضين السعوديين أفضل من غيرهم؛ لكن المشكلة أن بعض المستشفيات ترفض منحهم الثقة على حساب الجنسيات الأخرى@necarar@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PT0164uc6J — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022

مستثمر في قطاع التعليم: نحتاج لاختصار اجراءات تراخيص الكليات الأهلية حتى نجذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع، ونشجع المستثمر على الاستثمار في مدن غير الرياض@necarar@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rEq72R6PmO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022