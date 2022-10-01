تحدثت الاخصائية الاجتماعية لمياء الدوسري عن العلاقة بين الرجل وزوجته ، مبينة أنه من الممكن أن تكون الزوجة هي سبب عزلة الزوج ودخوله مرحلة “الكهف” .
وعن طريقة التعامل مع الرجل الكهفي قالت لمياء الدوسري :” لابد أن تكون المرأة واعية وفطنة جدا مادام لم يحدث منها تقصير تجاهه وكذلك المجتمع المحيط بها فلا تسأله عما به في هذه الحالة”.
وأضافت ” يجب أن تعي أن هذا الأمر يندرج تحت احترام الخصوصية وقد يكون هو محتاج لهذه المساحة، فهنا تتعامل المرأة بشكل طبيعي ولا تطفل عليه وتشغل نفسها بأمور أخرى “.
كيف تتعامل المرأة "أم أو زوجة أو أخت" مع الرجل الكهف في مرحلة العزلة؟ ..
لمياء الدوسري تجيب : لا تسألين!!@LamiaTheOffical#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/K2Si7wCECN
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 1, 2022
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