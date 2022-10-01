تحدثت الاخصائية الاجتماعية لمياء الدوسري عن العلاقة بين الرجل وزوجته ، مبينة أنه من الممكن أن تكون الزوجة هي سبب عزلة الزوج ودخوله مرحلة “الكهف” .

وعن طريقة التعامل مع الرجل الكهفي قالت لمياء الدوسري :” لابد أن تكون المرأة واعية وفطنة جدا مادام لم يحدث منها تقصير تجاهه وكذلك المجتمع المحيط بها فلا تسأله عما به في هذه الحالة”.

وأضافت ” يجب أن تعي أن هذا الأمر يندرج تحت احترام الخصوصية وقد يكون هو محتاج لهذه المساحة، فهنا تتعامل المرأة بشكل طبيعي ولا تطفل عليه وتشغل نفسها بأمور أخرى “.