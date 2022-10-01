كشف المواطن “ياسر البحري” تفاصيل تعرضه للسجن في أمريكا 15 عامًا، وتحدث عن محاولات عديدة لابتزازه.

وقال السجين السابق ، خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”: ” القصة بدأت عندما كنت طالبًا في مرحلة الدكتوراه، وكان لديه وقت فراغ فقرر فتح مشروع “كوفي شوب”، ولكن أحد الموظفات ادعت بأنني تحرشت بها والأمريكان صدقوها “.

وتابع أنه تم توقيفه عامين وهيئة المحلفين أدانته والقاضية حكمت عليه بـ 15 عام سجن، مشيرًا إلى أن هذا وقع عام 2007 في ولاية فلوريدا.

وأضاف أن الفتاة حاولت ابتزازاه هي وعائلتها وطالبته بمبلغ مالي مقابل التسوية خارج المحكمة ولكنه رفض، مشيراً إلى أن المبلغ الذي طلبته أرادت أن يكفي لشراء سيارة ومنزل لوالديها ودفع مصاريف الجامعة ومبلغ للتبرع للجمعيات الحقوقية في حين أن القاضية رفضت التحقيق في هذا الأمر.

ولفت إلى أن الإعلام الأمريكي يخدع العالم بصورة مثالية مزيفة عن العدل في أمريكا، وهناك 15 مليون مُقيد ومكبل بطريقة أو بأخرى.

اتهمته أمريكية ظلما بالتحرش فتم سجنه 15 سنة..

"ياسر البحري" يروي لياهلا تفاصيل مأساته في سجون أمريكا ومحاولات ابتزازه @yaseralbahri@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gZbUqm1j81 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022