أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
وأوضحت موعد التسجيل (اختبار الرخصة المهنية العام):
– للرجال:
1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):
– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.
2- للجميع:
– يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.
– للنساء:
1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):
– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.
2- للجميع:
– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم من خلال الموقع هنا
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