أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

وأوضحت موعد التسجيل (اختبار الرخصة المهنية العام):

– للرجال:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

– للنساء:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

2- للجميع:

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم من خلال الموقع هنا