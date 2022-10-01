كشف المعتقل الكويتي السابق “ياسر البحري” الذي قضى 15 عاماً في سجون أمريكا الأسباب الحقيقية لسجن “حميدان التركي”.

وقال “البحري” خلال استضافته في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن الإعلام الأمريكي زرع في الناس الرعب من العرب، مضيفاً : كلما شاهدوا عربي ملتزم أو امرأة منقبة، أو خادمة تحمل طفل قالوا إنها مستعبدة.

وأضاف أنه بعد 11 سبتمبر أنه عندما يمشي بالممرات كان الأمريكان يفسحون الطريق خوفاً منه ويعتبرون شكله مشبوهاً.