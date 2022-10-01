حققت الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، وذلك من خلال مهرجان “أوتلت الرياض” للتسوق.

وتسلمت الهيئة شهادة تسجيل “أوتلت 2022” للتسوق ضمن أرقام “جينيس”، حيث يجمع المهرجان في مناطقه المتنوعة 3 ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.

ويتميز المهرجان، بأسعاره المخفضة، التي تصل إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مختلف المجالات.

ويضم المهرجان أيضا مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، بها حزمة من ألعاب الواقع الافتراضي، وعدداً من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل السعودية وخارجها.

ويفتح مهرجان أوتلت الرياض أبوابه لجميع الزوار عبر تذاكر مجانية حتى يوم 14 أكتوبر، يوميّاً من الساعة الثالثة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.