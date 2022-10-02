أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن توفر تدريب على رأس العمل عبر تمهير بالرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف.
وأوضحت الشركة شروط التقدم :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
6- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم، وذلك من خلال الموقع
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