قال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة، إن تنويع المحفظة الاقتصادية يقلل من مخاطر عدم اليقين ويعزز استمرارية التنمية الاقتصادية.

وأشار فهد بن جمعة إلى أن تنويع المحفظة الاقتصادية يحد من تأثير تقلبات أسعار النفط عند مستوى من الإنتاج لتحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة وخلق فرص عمل من خلال هيكلة سوق العمل بما يتناسب مع الوظائف الجديدة.

وتابع:”تنويع الاقتصاد يعتبر مدخلا فاعلا لتنمية القطاعات غير النفطية باستعمال التقنيات المتقدمة واقتصاد المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري وذلك بتدريبهم وتأهيلهم لكسب مهارات عالية تنسجم مع المعطيات الجديدة”.