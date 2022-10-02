أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن إنهاء العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر بموافقة الطرفين.

وأشارت شبكة إيجار، إلى أنه لا يلزم دفع المستحقات المستقبلية وتبقى الدفعات السابقة “مُستحقة” على المستأجر بعد إنهاء العقد.

وتابعت أنه يمكن التجديد من خلال دخول أطراف العقد المؤجر أو المُستأجر أو الوسيط العقاري إلى شبكة إيجار من قائمة عرض جميع العقود، ثم يتم اختيار العقد المراد إعادة إبرامه، وبعدها يتم اختيار خيار “تجديد العقد” وإرسال العقد للتوثيق.